14 وفاة و11813 إصابة بكورونا في الأردن و الفحوص الإيجابية 22.45%

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 14 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و11813 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1164339 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13102 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 52623 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 22.45%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14446375 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 3493 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1093798، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 57439.

وسُجلت 151 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 131 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 720 إصابة.

و سجلت العاصمة عمان 6390 إصابة ، علما انها سجلت امس الاثنين 5993 إصابة.

وجاءت الزرقاء الثانية بالإصابات بـ 1365 مقارنة بـ 1595 سجلت الاثنين.

وجاء توزيع الاصابات على النحو التالي :