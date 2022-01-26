جدة - نرمين السيد - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا أن مجلس الأمن الدولى سيعقد فى شهر مارس المقبل جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو جوتييريس تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التى سجلت فى الآونة الأخيرة.





جاء ذلك خلال لقائها اليوم بالرئيس اللبنانى ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا. ونقلت فرونتسكا،خلال اللقاء، إلى الرئيس ميشال عون موقف الأمم المتحدة من التطورات فى لبنان. وكان عون قد أبلغ المنسقة الأممية،خلال اللقاء، أن لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين بلاده والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، مشيرا إلى أن دولة الكويت كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت له الدعم فى مختلف الظروف التى مر بها، مشيرا إلى أن الأجوبة اللبنانية الرسمية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى الاجتماع الوزارى العربى الذى سيعقد فى الكويت فى نهاية الأسبوع الجارى. وأكد عون أن لبنان يدين أى اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة فى الجنوب (اليونيفيل)، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق فى الحادثة التى وقعت فى بلدة راميه الحدودية بجنوب لبنان لتحديد المسؤوليات، مشددا على أهمية التنسيق بين الجيش و" اليونيفيل" تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: جلسة بمجلس الأمن حول لبنان مارس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.