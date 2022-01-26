كورونا يتوحش عالميا.. معدل الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - ففى أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 ألفا و321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و141 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و913 ألفا و809 والوفيات إلى 99 ألفا و584 حالة.

وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 3 ملايين و596 ألفا و715 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وسجلت المجر 20 ألفا و174 إصابة و69 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و471 ألفا و276 مصابا والوفيات إلى 41 ألفا و87 حالة.

وفى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 12 ألفا و399 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، و73 حالة وفاة مرتبطة به؛ ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 903 آلاف و676 حالة، إجمالى الوفيات إلى 32 ألفا و869 حالة حتى الآن.

وفى قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 196 ألفا و602 حالة إصابة.

وذكرت وكالة أنباء (آكى برس) القيرغيزية أن تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 2858 حالة.

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1174 حالة إصابة جديدة بـ (كوفيد - 19) فى آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 217 ألفا و360 حالة، والوفيات إلى 1549 حالة.

وفى منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3080 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية، حالتى وفاة جديدتين؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 2100 وفاة، وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 433 ألفا و408 حالات إصابة.

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و862 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و178 ألفا و559 حالة إصابة.

وذكر موقع إنفورما الكازاخى أنه تم تسجيل 9360 حالة تعافى فى آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالى المتعافين إلى مليون و9 آلاف و910 حالات.

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 آلاف و587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون و398 ألفا و944 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية، 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد إلى 22 ألفا و79 حالة.

وفى الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 19 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة، وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى الصين منذ بداية الوباء إلى 105 آلاف و749 إصابة.

وفى جورجيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 17 ألفا و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و92 ألفا و684 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و813 حالة.

وفى أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 355 ألفا و662 حالة والوفيات إلى 8033 حالة.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، حسبما ذكر موقع صحيفة /فرى مالاى توداى/ الماليزية، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى مليونين و844 ألفا و969 إصابة، بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وفى تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 46 حالة واردة من الخارج؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 18 ألفا و493 إصابة.

وذكر موقع تايوان نيوز التايوانى أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة؛ ليستقر العدد الإجمالى للوفيات عند 851 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 15 ألفا و745 حالة.

وبحسب البيانات الرسمية بلغ إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ 52 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و503 حالأت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 15 ألفا و789 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد؛ ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و475 ألفا و293 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما صحيفة "فيلبين ستار الفلبينية - بأنه تم تسجيل 66 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 53 ألفا و664 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الفلبين بلغ 230 ألفا و410 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و191 ألفا و219 شخصا، بعدما تعافى 32 ألفا و712 شخصا.

وفى باكستان، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و196 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و386 ألفا و348، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و137 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة فى بيرو تجاوز عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أى 10٪ من السكان خلال الموجة الثالثة الناجمة عن متغير "أوميكرون"، وفقا لما أورده راديو "فرنسا الدولى" اليوم /الأربعاء/.

وقد سجلت بيرو 44 ألفا و496 إصابة جديدة بكورونا و183 وفاة خلال 24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الوفيات فى البلاد منذ ظهور الجائحة 205 آلاف حالة وفاة.

أما فى ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و490 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية فى البلاد إلى 628 ألفا و94 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 7 آلاف و798 حالة.

وأعلنت اسكتلندا أنه تم تسجيل 145 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال أسبوع واحد.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ أن اسكتلندا سجلت هذه الوفيات خلال الأسبوع المنتهى بيوم 23 يناير الجارى وفقاً للإحصاءات التى نشرتها السجلات الوطنية فى اسكتلندا (NRS) اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشبكة أن هذه الإحصائية تمثل زيادة قدرها 10 أشخاص عن الأسبوع السابق.

يشار إلى أنه تم تسجيل نحو 12 ألفا و823 حالة وفاة مرتبطة بكورونا فى اسكتلندا منذ بدء انتشار الفيروس.