KONAMI إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد موعد النزول رسميا efootball pes 2022

إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد ، محبي اللعبة الآن ينتظرون كثيرا ومشتاقين إلي الإصدار الجديد من كونامي للهواتف المحمولة عن كيفية تنزيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 . كما ينتظرون أيضا تصميم اللعبة الخيالي والإعلان الترويجي لها. حيث نشرت المواقع المتاحة على الشبكة العنكبوتية بعض الإصدارات المعدلة لأحدث أنتقالات اللاعبين في الموسم الحالي. كما قامت بتعديل الواجهة الخارجية للعبة للواجهة الجديدة. ولكن كل ما سبق هو تضليل لأن اللعبة حتي الآن لم بتم إصدارها رسميا. ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرض عليكم الخبر المؤكد من كونامي لنزول رسميا لعبة efootball pes 2022. كما سنعرض كيفية الحصول علي PES 2022 موبايل فور نزولها.

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

قررت شركة كونامي منذ 6 أشهر أنها تزعم إصدار اللعبة للموبايل في أكتوبر الماضي لعام 2021. ولكن لم يتم الانتهاء من التعديلات والإضافات واللمسات النهائية للعبة من قبل مطوري اللعبة. فقامت كونامي بتأجيل خبر نزولها إلي ديسمبر الماضي 2021. حيث انتظر محبي لعبة إي فوتبول بيس 2022 للهواتف نزولها. ولكن قبل أيام قليلة من الإصدار الرسمي تم تأجيلها مرة أخرى. بمنشور رسمي على موقعها. حيث جزء من نص رسالتها يفيد بأن لعبة efootball pes 2022 ستكون متاحة في شهر مارس المقبل 2022 تحديدا أخر 10 أيام من الشهر. كما أفادت أنها سيتم نزولها على جوجل بلاي وبعذ الأنظمة المختلفة الأخرى ولا يتم نزولها على أي منصات أخرى غير رسمية.

كيفية تحميل لعبة efootball pes 2022 للموبايل

إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد تحميلها ليس صعبا. حيث لا يمكنك الآن البحث عنها على شبكة الأنترنت. حيث بعد قرار نزولها رسميا في مارس 2022 المقبل ستكون الخطوات التالية هي الخطوات الصالحة للاستخدام للحصول عليها.

لعبة إي فوتبول بيس 2022 للهواتف حيث يجب تشغيل هاتفك ويتم شحنة بالكامل.

للهواتف حيث يجب تشغيل هاتفك ويتم شحنة بالكامل. كما يجب النقر على أيقونة تطبيق جوجل بلاي من على الهاتف والبحث عن إي فوتبول بيس 2022 .

. ثم يتم إظهار اللعبة أول نتيجة وفي حالة وجود إي فوتبول بيس 2021 على هاتفك سوف نرى كلمة تحديث. وفي حالة لم تتواجد 2021 على هاتفك سوف تظهر كلمة تثبيت. وفي كلا الحالتين يتم النقر على الزر المتاح. ويتم تثبيت اللعبة بنجاح بشكل مجاني.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم الموعد الرسمي ليتم نزول فيه لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. كما أستعرضنا لكم كيفية الحصول على PES 2022 موبايل. نتمنى لكم الاستمتاع بالمباريات. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.