نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثاني عشر 2021 / 2022 “ظهرت الأن” لجميع طلاب الثانوية العامة بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثاني عشر 2021 / 2022، ينتظر المئات من الطلاب واولياء الأمور في الكويت اليوم الأربعاء ظهور نتائج الثاني عشر 2021 / 2022، بعد الانتهاء بشكل رسمي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الثانوية العامة، والجميع الآن يترقب اعلان وزارة التعليم عن رفع درجات الطلاب عبر المربع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم الكويتية، الذي يتيح للجميع الاطلاع عن النتائج فور الانتهاء من اعتمادها من قبل وزير التعليم بواسطة الرقم المدني، ومن خلال التقرير التالي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بمعرفة هذة النتائج.

نتائج الثاني عشر 2021 / 2022

لا شك ان مرحلة الثانوية العامة تعد من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، لذلك ينتظر الجميع بفارغ الصبر موعد الاعلان عن نتائج الثاني عشر 2021 / 2022، للاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي، وقد اعلنت وزارة التعليم الكويتية مؤخرا عن إطلاق موقعها الإلكتروني ليتمكن الطلاب من خلاله الحصول على كافة الخدمات التي يحتاجون إليها بشكل الكتروني، ومن أهم الخدمات التي يوفرها موقع المربع الإلكتروني الذي اطلقته وزارة التعليم هو إمكانية معرفة النتائج لكافة الصفوف والمراحل التعليمية، وكان ذلك في اطار مجهودات الوزارة في تحقيق الامن لجميع المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياة الجميع، اما عن موعد ظهور النتيجة فقد أعلنت الوزارة انه يتم اعلان النتائج بشكل رسمي في غضون ساعات قليلة عقب اعتمادها من قبل الوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر 2021 / 2022

كل ما عليك للاطلاع على نتائج الثاني عشر 2021 / 2022، هو البحث عن رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع المربع الالكتروني على منصة جوجل ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة من الموقع.

ثم تحديد المرحلة التعليمية التابع لها الطالب مع إدخال الرقم المدني.

ثم الضغط على زر بحث الخاص بعرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أنه يوفر الموقع عدد كبير من الخدمات الاخرى التي يحتاجها جميع الطلاب، والتي يأتي من ابرزها ما يلي (معرفة آلية الحركة الدراسية، الاطلاع على لوائح وإرشادات العام الجديد، كذلك يمكن من خلاله معرفة نتيجة اختبارات نهاية العام)