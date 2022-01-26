ضبط شخصين مرتبطين بخلية إرهابية فى المغرب

ضبط شخصين مرتبطين بخلية إرهابية فى المغربأعلنت سلطات الأمن المغربى، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، للاشتباه فى ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى.

وقالت السلطات المغربية -في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على المشتبه فيهما في مدينة "بن جرير ودوار سيدى كروم " في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الأمن من أجل مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، وإجهاض المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات.

وأضافت أنه اثناء عمليات البحث والتفتيش التى جرت في منزلي المشتبه بهما عثر على هواتف نقالة ومجموعة من المنشورات ذات محتوى متطرف.

وأكدت أنه تم التحفظ على الشخصين المقبوض عليهما تحت الحراسة لحين استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، للكشف عن ارتباطاتهما بالتنظيمات الإرهابية الإقليمية والدولية، وتحديد مشاريعهما التخريبية التي كانت تستهدف أمن المغرب وسلامة المواطنين.

