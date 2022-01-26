أخبار اليمن : الصقيع يضرب المحاصيل في 5 محافظات.. الشوافي يحذر مجدداً من أجواء شتوية باردة

الصقيع يضرب المحاصيل في 5 محافظات.. الشوافي يحذر مجدداً من أجواء شتوية باردةكشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن أهم مؤشرات طقس اليمن، محذراً من أجواء شتوية باردة حتى نهاية الأسبوع.

وتوقع الفلكي الشوافي الليلة القادمة أكثر برودة من الماضية بفارق طفيف، مشيراً إلى تاثير الصقيع الليلة الماضية اصبح واضحاً خصوصاً للمزارعين ويبقى شدة التنبيه من الاجواء الباردة بالمستوى الثاني (باللون الاصفر) حتى نهاية الاسبوع.

ودعا الفلكي اليمني مجدداً المواطنين ورعاة الماشية والمزارعين في الأحواض والمرتفعات الجبلية إلى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء شديدة البرودة.

وكان الفلكي الشوافي حذر أمس المزارعين، ورفع التحذيرات للمستوى الثاني، وبحسب ما أفاد به العديد من المزارعين اليوم عن تضرر محاصيلهم الزراعية الليلة الماضية في ذمار وصنعاء وإب وعمران والبيضاء بما يسمونه ضريب نتيجة الأجواء الباردة.