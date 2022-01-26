نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من عُشاق ومحبي كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية على محرك البحث “جوجل” وكانت قد أعنلت القناة الجزائرية أنها ستبث مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم الأربعاء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأدى هذا إلى الآلاف من عمليات البحث من جانب محبي كرة القدم المصرية والجزائرية عن تردد القناة لمتابعة المباراة، ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية من أكثر البطولات التي تحظى بمشاهدة كبيرة ومتابعة من جانب ملايين العرب حيث تُعد البطولة الأولى والأكثر أهمية في إفريقيا، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لأحداث المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار، فتابعونا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

صرحت قناة “الجزائرية الأرضية عن بثها لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه منتخب كوت ديفوار اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2022م في تمام الساعة السادسة مساءاً على ملعب جابوما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للبطولة، ويُمكنكم متابعة المباراة المرتقبة على تردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، ومن الجدير بالذكر أن هذه المباراة ليست المباراة الأولى التي قمات بإذاعتها القناة الجزائرية حيث بثت مباراة نيجيريا وتونس الأحد الماضي والذي انتهت بفوز منتخب تونس على منتخب نيجيريا بنتيجة 1 مقابل لاشىء ليتأهل بهذا منتخب تونس.

كأس الأمم الإفريقية

يتابع الملايين في العالم العربي والإفريقي بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث أنها من أبرز البطولات العالمية والتي لا تخلو من المتعة الكروية حيث يشارك فيها العديد من أبرز المنتخبات الإفريقية مثل مصر والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس والجزائر وغيرهم من اقوى المنتخبات، ونحن نتابعكم في موقعنا بآخر الأخبار عن البطولة الإفريقية، فقط تابعونا على موقعنا لتكونوا على دراية كاملة بكل الأخبار أول بأول.

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