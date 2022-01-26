القبض على 3 إرهابيين شمال العراق

القبض على 3 إرهابيين شمال العراقأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في الموصل شمال البلاد.

وجاء في بيان للخلية أورده موقع السومرية نيوز أن وكالة الاستخبارات تمكنت بعملية أمنية من القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب موضحاً أنه تم تدوين أقوال الإرهابيين واعترافاتهم واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك.