الصحة العالمية: لا نوصي بالإغلاق التام لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية لا توصي بالإغلاق التام نتيجة جائحة فيروس كورونا، لما له من آثار سلبية اقتصادية على البلدان.

وأضافت الحجة أن المنظمة مع الإغلاق المحدد لأماكن محددة منتشر بها إصابات كورونا، ولكن فى حال زادت قدرة الدولة على السيطرة على الجائحة يمكن الإغلاق المؤقت لفترة محددة، حتى تتم استعادة السيطرة على الجائحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقده الآن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن بعد، حول مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19؛ الأدوية، واللقاحات والتحورات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا مع التركيز على وضع أوميكرون وجهود الاستجابة في ليبيا.

يشارك في المؤتمر علي محمد مفتاح الزناتي، وزير الصحة في ليبيا، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور شوري كوداما، المسئولة الطبية، برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط.