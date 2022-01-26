نتائج الثاني عشر بالرقم المدني الكويت 2022 نتائج الثانوية العامة المربع الإلكتروني للنتائج

يبحث الآلاف من الطلاب هذه الساعة في دولة الكويت عن نتائج الثاني عشر بالرقم المدني على محرك البحث “جوجل”، وتُعد المرحلة الثانوية من أهم مراحل التعليم للطلاب حيث تحدد لهم من خلال نتائجهم الكليات التي سيدرسون فيها، ولذلك نهتم بكافة أخبار نتائج هذه المرحلة الدراسية، وتزداد معدلات البحث عن نتيجة الصف الثاني عشر اليوم بعد أن أعلنت وزارة التربية الكويتية أنها سوف تقوم بإعلان نتائج الطلاب في الثانوية العامة خلال يومة السادس والعشرين من يناير لعام 2022م، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية الكويتية اعتمدت نتائج الطلاب بعد إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وقامت برفع جميع نتائج طلاب وطالبات الثانوية العامة على موقع المربع الإلكتروني للنتائج، يُمكنكم الآن الدخول على الموقع ومعرفة النتيجة الخاصة بكم عبر اتباع خطوات إلكترونية سوف نوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط وطريقة الإستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني للنتائج، فتابعونا.

نتائج الثاني عشر بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن نتائج الثانوية العامة لجميع الطلاب والطالبات بعد أن ظلوا متوترين خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أنهوا كافة الإختبارات الخاصة بهم في القسم العلمي والأدبي، ونتمى لكل أبنائنا الطلاب النجاح والتفوق، ويُمكنكم الإستعلام عن النتيجة الخاصة بكم في الثانوية العامة بسهولة فقط اتبعوا الخطوات التالية:

أولاً قم بالبحث عن موقع المربع الإلكتروني للنتائج والضغط عليه.

والضغط عليه. ثانياً اضغط على نتائج الصف الثاني عشر.

ثالثاً ادخل الرقم المدني الخاص بك.

رابعاً انقر على “عرض” لتظهر لكم النتيجة.

نتيجة الصف الثاني عشر

قامت وزارة التربية الكويتية بجهود كبيرة في استكمال العام الدراسي بنجاح في ظل التحديات الموجوة من أزمة كورونا، وقد اتبعت الوزارة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، ويُمكنكم الإستعلام عن كافة نتائج الثانوية العامة لجميع الطلاب من خلال موقع المربع الإلكتروني للنتائج فقط اتبع كافة الخطوات الموضحة بالمقال.

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