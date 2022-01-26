نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة PES eFootball للأندرويد نسخة KONAMI من لعبة efootball pes 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة PES eFootball لكافة هواتف أند رويد المتعددة والنسخة الجديدة المصدرة KONAMI . تلك اللعبة الشهيرة efootball pes 2022 من أشهر الألعاب الرياضية . والتي حققت الشهرة الواسعة علي مستوي العالم من بين الألعاب الإلكترونية حيث أن PES 2022 . تلك التي كانت تقتصر فقط علي أجهزة PES والتي كان أول إصدار من إي فوتبول بيس 2021 منذ أن تم أنتاجها كان يتم لعبها علي أجهزة الكمبيوتر . كذلك قامت الشركة المنتجة بأن تتيح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والهواتف المختلفة بكافة أنواعها ليتم تثبيتها علي الهواتف . كما بعد أن تم أنتاج اللعبة PES 2022 لتكون متاحة للهواتف . يتم البحث عن الطريقة الخاصة بتثبيت بيس 2022 بشكل مضمون .

تثبيت لعبة PES eFootball للأندرويد

منذ أن تم التصريح من الشركة بأن إتاحة تثبيت لعبة PES eFootball للأندرويد . وذلك بعد أن قامت الشركة المطورة بتحديثها وتطوير محتويات اللعبة من الداخل . تلك اللعبة من الفئة الرياضية والتي تلائم كافة الفئات العمرية المختلفة . كما أن تثبيت بيس 2022 PES للاندرويد نسخة معدلة يتم إتاحتها عبر المتاجر الرسمية . وهي نسخة فريدة وخاصة من نسخ efootball pes 2022 . والتي جعلت كافة عاشقي بيس 2022 PES للأندرويد يفضلون تلك النسخة عن باقي ألعاب كرة القدم . والتي تحتوي علي مميزات خاصة عن باقي نسخ لعبة 2022 PES للأندرويد . كذلك بجانب العديد من المميزات المضافة هذه المرة في PES 2022 .

مميزات تثبيت لعبة PES eFootball

تحتوي النسخة الجديدة إي فوتبول بيس 2021 علي تقنية ألجرافيك العالي تجعل تجربة اللعب واقعية جداً . كما أن تثبيت بيس 2022 علي كافة الدوريات العالمية الإيطالي والألمانية والانجليزية وغيرهما . كذلك يتوفر داخل بيس 2022 للأندرويد كافة اللغات بجانب اللغة الأصلية وهي الانجليزية . تحتوي بيس 2022 علي المؤثرات الصوتية ذات النقاء العالي مع أمكانية تغيير موسيقي المباراة . كما قامت شركة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بتصميم اللعبة بحجم لا يحتاج لمواصفات خيالية لتثبيتها . أصبحت النسخة الجديدة لعبة PES 2022 للاندرويد أكثر سلاسة في اللعب واختفت التوقفات التي كانت من قبل . نسخة PES 2022 الجديدة تلائم كافة أنواع هواتف أند رويد وأيضاً هواتف أيفون وهواوي .

خطوات تثبيت لعبة PES eFootball

لكي ما يتم تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد يجب أن يكون لديك حساب علي المتاجر الرسمية . ومتجر هواتف أند رويد هو متجر جوجل بلاي . كما يتم تثبيت efootball pes 2022 لهواتف أيفون من متجر أبل ستور . أما متجر آب جاليري هو متجر معتمد لهواتف هواوي لكي ما يتم تثبيت لعبة PES 2022 للاندرويد وفقاً للخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر المتجر الرسمي المتوافق مع الهاتف عبر الحساب الخاص بك . كما بعد أن يتم تسجيل الدخول يتم تسجيل اسم اللعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد في مربع البحث . بعد أن تظهر لعبة إي فوتبول 2022 يتم دفع القيمة السعرية المحددة لها علي المتجر . كذلك بجانب الطريقة التي يتم بها دفع سعر efootball pes 2022 عبر بطاقات الائتمان الخاصة باللاعب . كما بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت PES 2022 علي الجوال .

الموعد المحدد لطرح تثبيت لعبة PES eFootball

بعد أن تم التصريح سابقاً من شركة KONAMI بأن طرح نسخة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد . ليكون متاحاً تثبيتها عبر المتاجر الرسمية في شهر أكتوبر الماضي . كذلك تحتم علي الشركة أن تقوم بتأجيل طرح تثبيت بيس 2022 عبر المتاجر لموعد أخر . ومن المفترض أنه خلال الأشهر المقبلة وربما يكون مارس القادم . هو الموعد المحدد لتكون إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد متاح تثبيتها عبر المتاجر الرسمية وموقع الشركة .

تثبيت لعبة PES eFootball تلك اللعبة الأشهر بين ألعاب كرة القدم والتي لاقت شهرة واسعة علي مستوي العالم . تم التعرف علي الموعد الذي كان محدداً سابقاً لطرح اللعبة علي المتاجر الرسمية . والذي تم تأجيله لمارس القادم وذلك لأسباب ترجع للشركة المنتجة .