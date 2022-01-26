نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الجلوس نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث تزيد مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي يسعى عدد كبير من الطلاب والطالبات على الحصول والاستعلام عن تلك النتائج التي نتابع الان طرق الاستعلام عنها وخطوات استخراجها

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

في الساعات الاخيرة زادت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على تفاصيل وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي يعيش حولها الترقب عشرات الالاف من الطلاب والطالبات حيث يستعد الطلاب على الالتحاق على العام الدراسي الجديد المقرر على ان يبدأ العام الدراسي الجديد بالعراق فى اليوم السابع والعشرون من يناير أي بدءً من صباح يوم الغد، عليه حرصت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية تخاوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد على اعتماد ظهور نتائج الطلاب الخاصة بالقبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك منعاً من التكدسات ما بين الطلاب والطالبات على الحصول على تلك النتائج التي اصبح بامكانكم الحصول عليها على شكل ملفات pdf، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بمنتهي السهولة بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحان عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور النقر على الرابط التالي”هنا”

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل ايقونة نتائج

البدء في اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة الاسم الرباعي ورقم الامتحاني، هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات والمعلومات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم بالحصول عليها على الفور في اطار سعينا علي مساعدة جميع اللطلاب والطالبات على الحصول على تلك النتائج