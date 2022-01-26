نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن .. تردد قناة الجزائرية الأرضية لنقل مباراة مصر اليوم في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم تتصدر محركات البحث العالمية “تردد قناة الجزائرية الأرضية”، وذلك لمشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد كوت ديفوار، حيث يبحث كثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية، وذلك لمشاهدة منتخباتهم الوطنية بالتزامن مع إقامة البطولة، وذلك لوجود عدد كبير من الترددات للقناة، حيث تظهر في العديد من الأقمار الصناعية، مما يدل على زيادة عدد المشتركين وكثرة المشاهدات اليومية، والجدير بالذكر أن أكثر الدول العربية بحثاً عن تردد قناة الجزائرية هي مصر، بسبب كثرة محبين كرة القدم فيها.

تردد قناة الجزائرية الأرضية:-

ومن ضمن الخدمات الإخبارية التي نقدمها لكم على مدار هذا اليوم، تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار، وذلك يعد اهتمام كثير من المشجعين المصريين والعرب وإفريقيا، وذلك لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، لأنهم يبحثون عن قنوات مجانية تنقل مباريات البطولة، ويوجد الكثير من المواقع الإخبارية التي تعلن تلك الترددات ولكن ليست صحيحة، لذلك سنعرض لكم الترددات الصحيحة، ويمكن متابعة هذه القنوات من خلال ضبط تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500 ⅚.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار:-

سوف تقام مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار اليوم الأربعاء الموافق 26من يناير الحالي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، وسوف تقام المباريات الدور الـ16 على ملعب جابوما بمدينة ديوالا الكاميرونية، وفي هذه المباراة حكم المباراة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا وذلك توافقا مع إعلان الاتحاد الأفريقي، ومن القنوات التي تحرص على إذاعة المباريات الخاصة ببطولات كرة القدم مجموعة قنوات “بي ان سبورت”، كما أنها تحصل على حقوق بث المباريات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية جميعها.

حيث أعلن التلفزيون الجزائري حصوله على حقوق البث المباشر ونقل مباريات كأس أمم أفريقيا والتي تظل مستمرة حتى اليوم التاسع من شهر فبراير المقبل، ومن الجدير بالذكر أن هذه المباريات يشترك بها أكثر من 24 منتخبا من القارة الإفريقية، حيث كشف مصدر في التلفزيون الجزائري، عن أن المسؤولين عنه حصلوا على موافقة الشركة المالكة لحقوق بث مباريات