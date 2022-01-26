برلين: ألمانيا تعتبر روسيا شريكا تجاريا مهما

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث - فى إفادة صحفية نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية - إن روسيا ليست حليفة، مضيفا أن ألمانيا تعتبر الحلفاء تلك الدول التى تشاركها قيمها السياسية، وهى الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، مضيفا: "أن روسيا تعد شريكا تجاريا مهما لألمانيا".

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