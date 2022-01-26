ظهرت الآن رابط نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022 برقم المدني لجميع الطلاب

ازداد البحث كثيرًا بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022 حيث قد أعلنت مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم الكويتية مؤخرا على أن نتيجة الثانوية العامة مازالت في مرحلة التصحيح ورصد الدرجات وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح خلال الساعات القليلة القادمة وسيتم رفع النتيجة على المواقع التابعة إلى وزارة التربية والتعليم على أنه من المتوقع أن يتم رفعها يوم الثلاثاء الموافق 25 من يناير 2022، ولهذا يبحث جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط نتائج الثانوية العامة لكى يستطيعون الاستعلام عن النتيجة فور صدورها.

رابط نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022 برقم المدني

تعد نتيجة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب في المراحل الدراسية لأن هذه المرحلة تقوم بتحديد مستقبل كل طالب ومعرفة الجامعة التى سيتم التحاقها، ومنذ أن تم انتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة بالكويت لهذا العام 2021/2022 للقسم العلمي والأدبي، وجميع الطلاب يترقبون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولهذا وضحت الوزارة طريقة الاستعلام عن النتيجة وهو إلكتروني من خلال الموقع التابع للوزارة سيتم رفع النتيجة من عليه و رابط الاستعلام عن النتيجة هو:

اولًا قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية و التعليم الكويتي.

على الفور سيتم تحميل الصفحة الرئيسية قم بكتابة الرقم المدني الخاص بالطالب.

ثم قم بالضغط على بحث.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميل النتيجة.

ستظهر النتيجة فور رفع النتيجة مع بيان درجات كل مادة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2022

منذ أن بدأت امتحانات الثانوية العامة بالكويت للقسم العلمي والأدبي وجميع الطلاب و أولياء الأمور يترقبون موعد ظهور النتيجة، حيث تقوم عملية تصحيح الامتحان بعد الانتهاء منه كل يوم، وكان آخر امتحانات الثانوية العامة للقسم الأدبي يوم 24 يناير 2022 وكان آخر امتحانات القسم العلمي يوم 23 يناير 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي على موقع المربع الإلكتروني التابع إلي وزارة التربية والتعليم خلال هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتم ظهور النتيجة يوم الثلاثاء 25 من يناير 2022 وعلى جميع الطلاب والطالبات ترقب إعلان النتيجة، كما استطاعت وزارة التربية والتعليم الكويتية ان تحقق نجاح كبير جدًا في تنفيذ امتحانات الثانوية العامة الصف الثاني العشر لجميع الطلاب في ظل الأوضاع والضغوط التي تمر بها البلاد من إنتشار جائحة فيروس كورونا، ولكنها استطاعت أن تلتزم بكافة الاجراءات الأحترازية التي تحافظ على الطلاب من خطر الإصابة.