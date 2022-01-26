أخبار اليمن : 38 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنية

38 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنيةكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظات مأرب وشبوة والجوف وعمران.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ9 غارات مديرية الجوبة و7 غارات مديرية الوادي، و5 غارات مديرية العبدية، و4 غارات مديرية حريب بمأرب، و5 غارات على القنذع بمديرية بيحان في شبوة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 4 غارات على منطقة اليتمة، و3 غارات على منطقة الأجاشر بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على مديرية سفيان بعمران.