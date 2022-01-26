رومانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه بإمكان أولياء الأمور أو الواصيين القانونيين على الأطفال حجز موعد على منصة التطعيم الوطنية لتطعيم أطفالهم بلقاحات "فايزر"، مشيرة إلى أنه قد تم بالفعل حجز أكثر من 3 آلاف و300 موعد، وستكون المدة الفاصلة بين الجرعتين 21 يوما.
وتعد معدلات التطعيم فى رومانيا منخفضة، حيث لم تبلغ سوى نسبة 48% من السكان البالغ عددهم 5ر19 مليون نسمة.
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