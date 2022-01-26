الخارجية الروسية: قلقون من تبعات تشكل تحالفات عسكرية جديدة في العالم

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء توجه نحو تشكل تحالفات عسكرية جديدة في العالم قد تنعكس أنشطتها سلبا على الاستقرار الاستراتيجي.

وجاء في نص أجوبة الوزارة على أسئلة تلقتها من وسائل إعلام بمناسبة عقد مؤتمر صحفي مكرس لاستعراض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في العام 2021: "على وجه العموم نشعر بقلق إزاء توجه نحو تشكل تحالفات عسكرية جديدة قد تحمل معها أنشطتها مؤثرات سلبية على الاستقرار الاستراتيجي، الأمر الذي قد تكون له عواقب بعيدة الأثر بالنسبة للأمن الإقليمي والعالمي".

وأشار بيان الوزارة إلى أن موسكو تعتبر خطط اتفاق "أوكوس" الأسترالي الأمريكي البريطاني" لبناء غواصات نووية لأستراليا زعزعة لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن روسيا لا تفهم أهداف الدول الأطراف في "أوكوس" التي تستعد لنشر البنية التحتية العسكرية للقوى النووية في أستراليا.