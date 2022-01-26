أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء توجه نحو تشكل تحالفات عسكرية جديدة في العالم قد تنعكس أنشطتها سلبا على الاستقرار الاستراتيجي.
وجاء في نص أجوبة الوزارة على أسئلة تلقتها من وسائل إعلام بمناسبة عقد مؤتمر صحفي مكرس لاستعراض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في العام 2021: "على وجه العموم نشعر بقلق إزاء توجه نحو تشكل تحالفات عسكرية جديدة قد تحمل معها أنشطتها مؤثرات سلبية على الاستقرار الاستراتيجي، الأمر الذي قد تكون له عواقب بعيدة الأثر بالنسبة للأمن الإقليمي والعالمي".
وأشار بيان الوزارة إلى أن موسكو تعتبر خطط اتفاق "أوكوس" الأسترالي الأمريكي البريطاني" لبناء غواصات نووية لأستراليا زعزعة لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن روسيا لا تفهم أهداف الدول الأطراف في "أوكوس" التي تستعد لنشر البنية التحتية العسكرية للقوى النووية في أستراليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية: قلقون من تبعات تشكل تحالفات عسكرية جديدة في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.