جوتيريش يحذر من موجة جفاف في أفغانستان تؤدي إلى مجاعة تهدد 9...

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن أفغانستان تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقدين، ما جعل 9 ملايين شخص على حافة المجاعة.
وأوضح خلال جلسة لمجلس الأمن أن "أكثر من نصف الأفغان يواجهون مستويات شديدة من الجوع"، مشيرا إلى أن "أكثر من 80% من السكان في أفغانستان يعتمدون على مياه الشرب الملوثة".
وأضاف أن "التعليم والخدمات الاجتماعية في أفغانستان على وشك الانهيار"، في الوقت الذي يواجه "أكثر من نصف الأفغان مستويات شديدة من الجوع".
ودعا غوتيريش إلى "دفع عجلة الاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة"، و"السماح للتمويل الدولي بدفع رواتب العاملين الأفغان في القطاع العام".
كما حث حركة "طالبان" على "توسيع الفرص لشعبها وإظهار التزام بأن تكون جزءا من المجتمع الدولي"، محذرا من أنه "إذا لم نساعد الأفغان على الصمود في وجه العاصفة، فستدفع المنطقة والعالم ثمنا باهظا".
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