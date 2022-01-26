أكدت مسؤولة في العاصمة الروسية موسكو أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تمثل 80% من إجمالي عدد الحالات الجديدة لفيروس كورونا في المدينة.
وأكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء في حوار مع قناة "روسيا-24" أن "الانفجار" الأخير في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا مرتبط بتفشي "أوميكرون" الذي يتجاوز السلالات الأخرى من الفيروس التاجي من حيث القدرة على التفشي.
في الوقت نفسه، لفتت المسؤولة إلى أن "أوميكرون" يتراجع عن السلالات الأخرى من حيث القدرة على التسبب في الالتهاب الرئوي وليس السلالة السائدة بين المرضى الجدد الذين ينقلون إلى المستشفيات.
وأشارت راكوفا إلى أن القفزات غير المسبوقة الأخيرة في حصيلة الإصابات بكورونا في موسكو تأتي على خلفية زيادة وتيرة تفشي أمراض فيروسية أخرى منها العدوى الفيروسية الحادة في الجهاز التنفسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الروسية: ”أوميكرون” يشكل 80% من إجمالي إصابات كورونا الجديدة في موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.