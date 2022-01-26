الصحة الروسية: ”أوميكرون” يشكل 80% من إجمالي إصابات كورونا الجديدة في موسكو

أكدت مسؤولة في العاصمة الروسية موسكو أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تمثل 80% من إجمالي عدد الحالات الجديدة لفيروس كورونا في المدينة.

وأكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء في حوار مع قناة "روسيا-24" أن "الانفجار" الأخير في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا مرتبط بتفشي "أوميكرون" الذي يتجاوز السلالات الأخرى من الفيروس التاجي من حيث القدرة على التفشي.

في الوقت نفسه، لفتت المسؤولة إلى أن "أوميكرون" يتراجع عن السلالات الأخرى من حيث القدرة على التسبب في الالتهاب الرئوي وليس السلالة السائدة بين المرضى الجدد الذين ينقلون إلى المستشفيات.

وأشارت راكوفا إلى أن القفزات غير المسبوقة الأخيرة في حصيلة الإصابات بكورونا في موسكو تأتي على خلفية زيادة وتيرة تفشي أمراض فيروسية أخرى منها العدوى الفيروسية الحادة في الجهاز التنفسي.