الخارجية الأمريكية: عودة الناتو إلى حدود ما قبل 1997 لن تحدث

أكدت ويندي شيرمان، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، رفض حلف شمال الأطلسي العودة إلى مواقعه ما قبل العام 1997، استجابة لطلب روسيا بذلك.
وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو نظمته "مؤسسة فيكتور بينشوك" في كييف اليوم الأربعاء، قالت الدبلوماسية الأمريكية التي شاركت في مشاورات بين روسيا والناتو في بروكسل في 12 يناير: "لقد قلت لروسيا بكل وضوح: كلا، لا يمكنكم الحسم بشأن العضوية في الناتو، فهذا القرار لا يعود إليكم بل إلى أعضاء الناتو. كلا، لا تملكون حق القرار في أن جميع الأسلحة الهجومية يجب أن تغادر أوروبا. كلا لا يمكنكم أن تقولوا إننا سوف نرجع الوقت إلى الوراء إلى العام 1997، وأن على جميع الدول التي انضمت إلى الناتو منذئذ أن تغادره. وذلك لن يحدث".
وكانت موسكو سلمت الولايات المتحدة والناتو مقترحاتها الخاصة بضمانات الأمن في أوروبا، والتي تشمل ثلاثة بنود محورية: أولا: عدم تمدد حلف الناتو؛ ثانيا: استبعاد انتشار أنظمة هجومية قادرة على إصابة أهدافها في أسرع وقت بالقرب من حدود روسيا؛ ثالثا: عودة حلف شمال الأطلسي إلى خطوط كان عندها حتى العام 1997.
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