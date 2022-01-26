تمويل الأفراد الشخصي الجديد .. المزايا والشروط اللازمة

تمويل الأفراد الشخصي يجعل الحياة أسهل من خلال تقديم عدد من الخدمات المميزة لجميع عملائه والتي يمكن من خلالها تلبية الاحتياجات الفردية لجميع أفراد الأسرة ، سواء كان شراء سيارة أو توفير التمويل لرسوم المدارس الخاصة ، يمكن للقروض إتمام الزواج ، يمكن للعميل الاستفادة من التمويل ، والقدرة على دفع تكاليف الكلية ، ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين ، إما المرابحة أو التورق ، بحيث يمكن للعميل اختيار ما يناسبه.

تمويل الأفراد الشخصي الجديد

من خلال التمويل الذي يوفره ، يوفر ساب لأحد أهم البنوك السعودية سلسلة من المزايا ، والتي تتلخص في شراء مجموعة من المعادن لإعادة بيعها للعملاء ، مقابل زيادة طفيفة في أرباح البنك:

تمويل معتمد من المجلس التشريعي الإسلامي في المملكة العربية السعودية عبر البنك السعودي البريطاني بعد استكمال جميع المستندات والمستندات المطلوبة ، يمكن للعملاء الحصول على التمويل في غضون ساعات من تقديم الطلب الحصول على تمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي الورثة المعفون من التمويل في حالة الوفاة يقدمون المستندات الرسمية لإثبات ذلك يتمتع العملاء بشروط سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات السماح للبنوك بقبول ديون من أطراف أخرى يمكن للعملاء تقديم مستندات رسمية للحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20٪ من التمويل.

شروط قرض البنك السعودي البريطاني

21 سنة على الأقل و 58 سنة في القطاع العام و 60 سنة في القطاع الخاص

الحد الأدنى للراتب المقدم لمقدم الطلب 3000 ريال سعودي

الحد الأدنى للراتب الإجمالي 4000 ريال للمواطنين السعوديين و 5000 ريال للأجانب

مدة الخدمة شهر على الأقل للسعوديين وثلاثة أشهر للمقيمين.

رابط تمويل البنك السعودي البريطاني وطرق التسجيل

يمكن لكل من يرغب بالحصول على هذا المنتج القيام بالتقديم عليه وفق الشروط التي تم التطرق إليها سابقا، فيما يلي طرق التقديم على تمويل الأفراد