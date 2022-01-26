نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة من أهم الأشياء التي ينبغي على الراغبين في تقديم طلب الإسكان للمعاقين التعرف عليها والتأكد من توافرها قبل البدء في التقديم، حيث أكدت الوزارة على منح الأولية في الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان لأصحاب الإعاقة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشروط وطريقة التسجيل في الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة

تم وضع شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة مناسبة لهم دون عوائق وتتضمن تلك الشروط:

توفير ما يثبت شدة الإعاقة والتي يحصل من خلالها المتقدم على الأولوية بناء على عدد نقاط محددة باللائحة التنفيذية للدعم.

إحضار الإفادة الصحية من مستشفى حكومية بالمملكة.

تجاوز المتقدم لسن الخامسة والعشرون عامًا.

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي

تم الإعلان عن ضرورة تقديم طلب الاستفادة من الإسكان التنموي إلكترونيًا وتوفير جميع المعلومات المطلوبة للتأكد من أحقيتك في الاستفادة من الدعم وللتسجيل يتم إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الإسكان.

تحديد مبادرة الإسكان التنموي.

الضغط على تسجيل جديد الموجودة بالصفحة الرئيسية.

البدء في إنشاء حساب وتدوين البيانات الخاصة بك وبأفراد أسرتك وذلك بناء على الخانات المطلوبة من خلال المنصة.

الموافقة على الإقرارات والتعهدات التي تعرض من المنصة.

بعد الانتهاء من التسجيل يجب الضغط على تقديم لعرض المنتجات والاختيار من بينها.

الشروط العامة لاستحقاق سكني

أعنت الوزارة عن توافر عدد من الشروط الأساسية العامة التي يجب أن تتوفر في الراغب في الاستفادة من منتجات الإسكان المتعددة وتضم تلك الشروط:

كونك من السعوديين هو أولي الشروط للتقديم على الإسكان.

ضرورة أن تكون ضمن المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

عدم امتلاك منزل مسجل باسمك.

ألا تكون ضمن المستفيدين من برامج دعم الوزارة من قبل.

استمرار توفير كافة الشروط لحين تخصيص الدعم.

رقم الإسكان التنموي

وضعت الوزارة أكثر من طريقة لضمان حصول المستفيدين على إجابة لاستفساراتهم المتعددة ومنها: