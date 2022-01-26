نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443 للرجال والنساء والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443، يعتبر ذلك أحد أكثر الاشياء التي يبحث عنها على الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين فى المملكة الباحثين عن عمل، وذلك لأن يعرفون الوظائف المتاحة من قبل الجامعة ومتطلباتها، وأيضاً طريقة التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة على شبكة الأنترنت.

وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443

إعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة لكل من المواطنين والمواطنات فى المملكة الحاصلين على شهادة الدبلوم والثانوية العامة وشهادة البكالريوس والماجستير فى مختلف التخصصات الإدارية والفنية والتخصصات الطبية ووصل عدد هذه الوظائف إلى 273 وظيفة حديثة، ويتم التقديم علي فرص العمل المتاحة من قبل الجامعة إلكترونياً بداية من يوم 26 يناير وحتي يوم السبت 29 يناير 2022، ثم يتم تحديد للمتقدم بعد ذلك موعد للمقابلة الشخصية واجراء اختبار القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم

أوضحت إدارة الجامعة بإن هناك عدد من المستندات المطلوبة وذلك للتقديم فى الوظائف المتاحة من قبل الجامعة، والمستندات هي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية ويجب إن تكون سارية المعفول.

السيرة الذاتية للمتقدم باللغة العربية والإنجليزية.

شهادة المؤهل الدراسي الحاصل علية المتقدم.

الخبرات العملية، والدورات التدريبية الحاصل عليها.

شهادة التأمين الاجتماعي والصحي.

شهادة التسجيل المهني فى التخصص الوظيفي المتقدم له.

التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443

أوضحت إدارة الجامعة بإن القبول فى تلك الوظائف سيكون عن طريق نظام المسابقات الوظيفية والمفاضلة بين المتقدمين لها، ويتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً عن طريق القيام بالخطوات الأتية: