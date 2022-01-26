ظهرت الأن..رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022 بالاسم و الرقم المدني عبر المربع الإلكتروني

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عمر شويل - جدة ظهرت الأن رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 بالإسم عبر المربع الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الكويت للفصل الدراسي الأول من العام 2021-2022 عبر المربع الالكتروني التابع بوزارة التربية والتعليم الكويتية، وذلك أعلن رسمياً سيتم اعتماد النتيجة رسمياً اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 ونشرها على المواقع الرسمية، وبعد فترة من القلق والتوتر الشديد بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي خلال الفقرات التالية ننشر إليكم من موقع ثقفني رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 بالإسم عبر المربع الإلكتروني

نتائج الثانوية العامة الكويت 2022

بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول يستعد الطلاب والطالبات لمعرفة نتائج الثانوية العامة 2022 في الكويت، وكانت الوزارة قد صرحت سابقًا أنه سيتم نشر نتائج الفصل الثاني عشر واعتمادها منتصف هذا الأسبوع. وبدورها اكدت الصحف الكويتية الصادرة امس ان النتائج الثانوية ستعلن رسميا اليوم الاربعاء 26 كانون الثاني، وبحسب ما أعلنته الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن نتائج امتحانات المرحلة الأولى من المرحلة الثانوية ستعلن مساء اليوم، وأعلنت الوزارة بعد انتهاء الامتحانات أنها ستعلن نتائج طلبة الكويت 2022 بعد الانتهاء من الدورة التصحيحات، ويتمكن جميع الطلاب معرفة نتائج الثانوية العامة في الكويت من خلال وزارة التربية والتعليم الكويتية في جميع مناطق ومدن الكويت

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022 بالاسم

يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتائج الثانوية الكويتية 2022 عبر الموقع الرسمي التابع بوزارة التربية والتعليم الكويتية المربع الإلكتروني، ومن خلال الدخول موقع المربع الإلكتروني الاستعلام عن النتائج بالرقم المدني من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

أولا وقبل كل شيء الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية

أو الدخل إلى موقع المربع الإلكتروني

الضغط على ايقونة بدخول البيانات الكاملة من الاسم الطالب أو الطالبة وكتابة الرقم المدني أو رقم القيد

الضغط على تحديد قسم الطالب أو الطالبة

الضغط على كلمة بحث ظهور النتيجة

ويمكنكم الحصول على نتائج الثاني عشر الثانوية العامة في الكويت بالرقم المدني 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني ومواقع وزارة التربية والتعليم الكويتية