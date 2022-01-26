الحصول علي شقة سكنية مجانية تماماً من مؤسسة الوليد بن طلال| الشروط

مساعدات الوليد بن طلال، تعد من أهم المساعدات والدعم المالي الذي يتلقاه المحتاجين والفقراء والتي تقدم داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر من أبرز المشاريع الإنسانية التي تم تأسيسها علي الراضي السعودية، فقد أطلق الوليد بن طلال العديد من البرامج المخصصة والمتطورة حديثاً لمساعدة الشخاص وحل كافة المشكلات والتعثرات المالية، فقد تم دمج مشاريع الوليد بن طلال السكنية مع برامج الإسكان التنموي في عام 2003 م للتقدم المؤسسة وحدات سكنية للمحتاجين إلي السكن ولا يمتلكون أي منازل أو عقارات، وقد بلغ عدد الأفراد اللذين أستفادوا من تلك المشاريع ما يقارب مليون مواطن سعودي وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد تتعاون المؤسسة مع الحكومة السعودية لتوصيل تلك الوحدات إلي الأسر المحتاجة فعلياً وهما الأولي بالاستحقاق، فقد يتمكن أي مواطن الحصول علي تلك المساعدات بمجرد استوفاه للشروط والأحكام وهو ما نقدمه إليكم الآن.

شروط الحصول علي مساعدة الوليد بن طلال

يمكن لأي شخص سعودي حامل للجنسية السعودية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال والحصول علي أي برنامج من البرامج التي يقدمها، ولكن لابد من استكماله واستوفاه للشروط المطلوبة، ففيما يلي أهم وأبرز شروط مساعدة الوليد بن طلال للحصول على الدعم المادي، وهما كالأتي: