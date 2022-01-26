نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مزايا خدمات موقع تمارا و تابي وماذا يستفيدون من التقسيط بدون فوائد 2022 ! في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مزايا خدمات موقع تمارا و تابي وماذا يستفيدون من التقسيط بدون فوائد 2022 !، ما هو موقع تمارا و موقع تابي ! ولماذا نجد شعارهم لدى بعض المواقع المشهورة مثل نمشي و شي إن وغيرها من المواقع و المحلات بالأسواق !، كما نتناول اليوم فائدة هذه الموقعين و كيفية الإستفادة منهم ؟، حيث أن الموقعين منفصلين عن بعضهم و يقومون بتقديم خدمات أهمهم التقسيط بدون فوائد أو أرباح، لذا نتناول اليوم الفارق بينهم و المقارنة بينهم، كما نوضح لكم ربح موقع تمارا و تابي في التقسيط بدون فوائد، كما نتناول الخدمات التي يقدمونها و طريقة الإستفادة بدون دفع فوائد أو مطالبات موقع تمارا و تابي.

أهم مزايا خدمات موقع تمارا و تابي

يقدم موقع تمارا و موقع تابي خدمة التقسيط للعملية الشرائية الخاصة بك بثلاث دفعات أو أربعة دفعات، خدمة تقسيط بدون فوائد عند التسوق من الكثير من المواقع المعروفة و كذلك المحلات الموجودة بالأسواق، لذا عليك قبل اللجوء إلى التسوق معرفة كافة المحلات التجارية و مواقع التسوق لدى موقع تمارا و موقع تابي، وذلك للإستفادة من خدمة التقسيط بدون فوائد، نتناول اليوم مقارنة بين الموقعين و نوضح أهم مزايا الموقعين.

خدمات موقع تمارا

يقدم موقع تمارا خدمتين للعملاء الخدمة الأولى هي شراء أي شئ بدون دفع ريال واحد في وقت الشراء، لكن يجب سداد قيمة المنتج قبل انتهاء 30 يوم من تاريخ الشراء وذلك بدون فوائد أو رسوم، الخدمة الثانية لموقع تمارا هي التقسيط بدون فوائد لثلاث دفعات، حيث يتم دفع ثلث المبلغ عند الشراء و الثلث الثاني بعد شهر و الثالث بعد شهرين، فرصة رائعة للشراء في موسم العروض بدون الحاجة إلى مبلغ كاش، في حالة التأخر في السداد تحصل على غرامة 25 ريال في اليوم الأول للسداد وبعد مرور 15 يوم تأخير يتم تغريمك 25 ريال مرة أخرى، كل 15 يوم تأخير عن السداد يتم إضافة 25 ريال.

خدمات موقع تابي

يقدم موقع تابي نفس الخدمتين ولكن بطريقة مختلفة حيث يقدم الخدمة الأولى وهي شراء أي شئ و السداد خلال 14 يوم فقط و المدة هنا أقل من موقع تمارا، الخدمة الثانية لموقع تابي هي التقسيط بدون فوائد ولكن الفارق هو إمكانية السداد على أربعة دفعات وهي مدة أطول من موقع تمار، يتم السداد بنفس الطريقة حيث يتم دفع ربع المبلغ عند الشراء عبر الإنترنت ويتبقى ثلاث دفعات بعد الشهر الأول و الثاني الثالث، في حالة التأخر في السداد تحصل على غرامة 15 ريال في أول يوم تأخير و بعد 14 يوم يتم تغريمك 15 ريال مرة أخرى و يتم تكرار الغرامة كل 14 يوم.

ماذا يستفيدون من التقسيط بدون فوائد

لا يحصل موقع تمارا او موقع تابي على فائدة التقسيط بدون فوائد منا كمستهلكين، إنما يحصلون على الفائدة من التجار، لأن التجار يمنحون موقع تمارا و تابي نسبة من الأرباح بدون تحمل أي تأخير، كما يقدمون خدمات أخرى مثل الكاش باك و كلما التزامه بالسداد يمكنك الحصول على مبلغ أعلى بناءاَ على عمليات الشراء السابقة و الإلتزام في الوقت، يقدم موقع تمارا وموقع تابي تطبيق للجوالات يتيح لك إستخدام خدمة التقسيط بدون فوائد بأي وقت.