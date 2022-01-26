حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وشروط استحقاق المعاش

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور بحث عنها العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية بعد الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والانتهاء من الإجراءات التي حددتها خلال الشهور الماضية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي سعت إلى تطوير برامج تؤهل المواطنين المستفيدين من الحصول على الدعم المادي وقد قامت الوزارة بالإعلان عن توفير خدمات تسهل عليهم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد نفاذ وغيره من الخدمات، فتابعونا للتعرف على آلية حاسبة الضمان المطور الجديد وكيفية التعرف على أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

حاولت الموارد البشرية أن تقدم تسهيلات عديدة في ضوء برامج الدعم والحماية الجديدة، ووجدت أن فئة غير قليلة تسأل عن رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وقد أعلنت رسميًا عن الآلية المستخدمة في حساب قيمة المعاشات الشهرية وهي بديلة للحاسبة الإلكترونية ويمكن استخدام المعادلة أو الآلية لمعرفة قيمة معاشك وتستخدم كالتالي:

عند تسجيل الطلب يتعين عليك أن تقوم بإدخال كافة المعلومات المتعلقة بقيمة رواتب الأسرة والتي يحصلون عليها من أي جهة خلال الشهر الواحد.

ستقوم بخصم قيمة لا تقل عن 50% من القيمة الإجمالية، ثم بعد ذلك يتم جمع القيمة مع قيمة الدخل الشهري للأسرة ولكن الذي لم يحصل عليه المواطن من أحد برامج دعم الحكومة السعودية.

وقد أعلنت الوزارة عن قاعدة عامة سارية على جميع المتقدمين، وهي 1100 الحد الأدنى لمن يعول أسرته، أو صاحب الطلب نفسه، بينما العدد المتبقي من الأسرة يحصلون بحد أدنى على 550 ريال سعودي.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل

حتى يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد هناك بعض الشروط المطلوب أن تكون مُحققة في جميع الأفراد المتقدمين، وبدونها لن يتم قبول الطلبات، وقد جاءت في:

الجنسية السعودية من أهم الضوابط المعلن عنها والمطلوبة بالإضافة إلى الإقامة داخل المملكة.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية وخصوصًا التي تبين عدد أفراد الأسرة وقيمة الرواتب والممتلكات.

الاطلاع على حاسبة المعاش من الضمان الاجتماعي والتأكد من أن الرواتب تتناسب مع قيمة الحد الأدنى.

وقد أكدت الوزارة على أن الحد المانع للمعاشات شهريًا يبدأ من قيمة لا تقل عن 2001 ريال سعودي، بينما الحد المانع شهريًا الأقصى المعلن عنه هو عشرة آلاف ريال.