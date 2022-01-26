أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك بعد دقائق من الإقلاع عن التدخين؟

ماذا يحدث لجسمك بعد دقائق من الإقلاع عن التدخين؟أكد يفغيني زينتشينكو، الطبيب الروسي المتخصص في جراحة الصدر بالمستشفى الحكومي ببطرسبورغ، أن الإقلاع عن التدخين يحسن فوراً حالة الرئتين بشكل كبير ويحدث تغييرات بالجسم منذ الدقائق الأولى.

وأوضح زينتشينكو قائلا: "بالفعل بعد بضع دقائق من تدخين السيجارة الأخيرة، ينخفض ​​النبض وضغط الدم، وخلال اليوم الأول، ينخفض ​​مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، ويعود مستوى الأكسجين إلى طبيعته". وفقاً لوكالة " نوفوستي " الروسية.

وأشار إلى أنه وبعد يومين فقط من الإقلاع عن التدخين يصبح طعم الأكل الذي كان يتناوله المدخن ألذ، وتتحسن الشهية نتيجة لاستعادة مستقبلات الذوق والشم لوظائفها الطبيعية.

وبحسب المتخصص في جراحة الصدر تتحسن الدورة الدموية في غضون ثلاثة أشهر بعد الإقلاع عن التدخين، ويقل السعال وضيق التنفس، بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ينخفض إلى مرتين تقريبا.