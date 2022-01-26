أخبار اليمن : قتلى وجرحى بصاروخ باليستي على تجمع بمأرب

قتلى وجرحى بصاروخ باليستي على تجمع بمأرباستهدفت القوة الصاروخية، تجمعاً لمرتزقة العدو السعودي في المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعا كبيراً لمرتزقة العدو في المنطقة العسكرية الثالثة بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد العميد سريع أن هذا الاستهداف نتج عنه مصرع وإصابة العشرات.