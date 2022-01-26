الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الحكومة الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية

جدة - نرمين السيد - كما بحث الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لبيان الرئاسية التونسية اليوم الأربعاء - تطور الأوضاع الصحية نتيجة لتواصل انتشار جائحة كورونا وتحورها بين الحين والآخر، وناقشا جدول أعمال مجلس الوزراء الذى سينعقد غدًا الخميس.

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