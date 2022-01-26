نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثاني عشر الكويت 2022 موقع المريع الإلكتروني moe.edu.kw وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثاني عشر الكويت، عبر موقع المربع الإلكتروني أعلنت عنها وزارة التربية الكويتية، مع أسماء المدارس التي أعلنت النتائج في الكويت. وهي من بين المواضيع الأكثر بحثا من طرف الطلاب الكويتيين وأوليائهم، وكل المهتمين بشؤون التعليم في الكويت. وتجدر الإشارة إلى أنّ امتحانات الترم الأول جرت وفق نظام كبير مع تطبيق فعلي للاجراءات الوقائية الاحترازية من فايروس كورونا. والتزم كل الطلاب بمسافة الأمان مع ارتداء الكمامات، وحسب ما ورد إلينا فإنّ النتائج كانت أفضل من سابقاتها مما يدل على تحسن مستوى الطلاب على الرغم من الظروف التي أجريت فيها الامتحانات. وبعدها تمت مباشرة تصحيح أوراق الطلاب مع التحقق منها قبل أن توضع في موقع المربع الإلكتروني. وسنتحدث اليوم في مقالنا هذا عن رابط نتائج الثاني عشر الكويت، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط نتائج الثاني عشر الكويت

الآلاف من طلاب الثانوية العامة يستفسرون عن رابط موقع نتائج الثاني عشر الكويت، والتي أعلنت عنها الوزارة بشكل رسمي. وأصبحت متاحة لكل الطلاب، ويمكنهم الاستعلام عنها من خلال الرقم المدني الخاص بكل طالب. ولن يحتاجوا إلى الذهاب إلى المدارس من أجل ذلك. فموقع المربع الإلكتروني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم الكويت هو الآن في خدمة جميع الطلاب في مختلف المستويات.

هذا وقد تم الإعلان اليوم عن نتائج الثانوية العامة، وأصبح في إمكان الطلاب الاطلاع عليها عبر رابط نتائج الثاني عشر الكويت. لقد قامت لجان التصحيح بأداء عملها لى أكمل وجه، فبعد الانتهاء من تصحيح أوراق كل الطلاب الكويتيين. قاموا برصد الدرجات الخاصة بكل طالب. كما تحققوا منها من أجل ضمان صحة النتائج، ويمكنهم أن يطلعوا عليها من خلال الرقم المدني ورقم الجلوس في موقع المربع.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الكويت

يمكن لكافة طلاب الثانوية أن يطلعوا على نتائج الثاني عشر من خلال موقع المربع. هذا الموقع يساعد بشكل كبير في التعرف على نتائج مختلف المراحل التعليمية، كما أنه بقدم شروحات للكثير من المواد التعليمية. ويتم الإعلان من خلال كذلك عن عدد المدارس التي أعلنت عن نتائج الطلاب الكويت، ويمكن للطلاب أن يطلعوا على نتائجهم من خلاله باتباع ما يلي:

في بادئ الأمر، يقوم كل طالب أو طالبة بالدخول إلى موقع المربع الإلكتروني.

ثم يحدد المرحلة التي يرغب في الاستعلام عنها، وينقر على خيار الثانوية العامة.

بعد ذلك يتوجب عليه كتابة البيانات الشخصية الخاصة به، مثل الرقم المدني ورقم الجلوس.

في آخر خطوة يتوجب عليه أن يقوم بالضغط على زر البحث، وما هي إلا ثوان حتى تظهر النتيجة الخاصة به على الشاشة، مع الدرجات الخاصة به.

بهذا نختتم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط نتائج الثاني عشر الكويت، كما حددنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة وطريقة استخراجها عبر موقع المربع الإلكتروني الذي وضعته وزارة التربية الكويتية.