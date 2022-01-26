انت الان تتابع تفاصيل خبر درجة الحرارة من 4 إلى 2 تحت الصفر في أغلب مناطق السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح المتحدث الرسمي للمركز الوطني السعودي للأرصاد حسين القحطاني بأن درجات الحرارة ستسجل ما بين 4 إلى 2 تحت الصفر في أغلب مناطق المملكة.

وأوضح القحطاني أن ذلك يرجع إلى الكتلة الهوائية التي ستؤثر على بعض مناطق المملكة من اليوم إلى السبت القادم 2022/1/29م، ومن الممكن أن تستمر لقرابة شهر والعشرة أيام القادمة وقد تكون هذه الكتلة هي الرابعة والأقوى خلال فصل الشتاء الحالي.

وأضاف أن هذه الموجة الباردة تساهم في انخفاض درجة الحرارة بشكل ملموس خاصة على تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة وهذه المناطق أكثر المناطق تأثيراً بانخفاض درجات الحرارة ما بين -2 إلى صفر وتزداد البرودة ما بين -4 إلى -2 م خاصة اليوم والخميس يصحبها حالة مشمولة بعواصف ترابية تؤدي إلى شبه من انعدام للرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض والأجزاء الشمالية من مناطق نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع تكون الصقيع وتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية والجوف والقريات وكذلك على القصيم والشرقية الأجزاء الشمالية منها الرياض الأجزاء الشمالية منها وذلك يومي الجمعة والسبت بالإضافة إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من 5 متر على سواحل البحر الأحمر لمنطقة تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة.