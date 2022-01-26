تونس تمدد حظر التجوال الليلى لمدة أسبوعين إضافيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة التونسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ القرار، خلال اجتماع المجلس الوزارى المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا"، وتطور الوضع الوبائى بالبلاد.
يذكر أن الحكومة التونسية فرضت حظر التجوال الليلى فى 12 يناير الحالى، للحد من تفشى فيروس "كورونا" فى ظل موجة وبائية جديدة تجتاح البلاد واتخاذ عدد من القرارات أهمها، منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالى، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم فى الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
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