الهند تؤكد لمجلس الأمن الدولى أن الإرهاب مازال يشكل تهديدا خطيرا لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال المندوب الهندى : "إننا بحاجة إلى رؤية تقدم ملموس فى الجهود الرامية إلى عدم حصول أى كيانات إرهابية على أى دعم سواء من أرض أفغانية أو من أى ملاذ للإرهابيين فى المنطقة".
وأكد ضرورة أن يتم تحقيق السلام والأمن فى أفغانستان والعمل بطريقة جماعية من أجل تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة فى أفغانستان كان لها تأثير كبير على الدول المجاورة والمنطقة على نطاق أوسع وستكون لها تداعيات عالمية.
ولفت المندوب الهندى إلى أن القرار رقم 2596 يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب فى أفغانستان، قائلا إنه من الضرورى الآن أن يتحدث المجتمع الدولى بصوت واحد بشأن أفغانستان.
وأشار مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة إلى التزام بلاده بتقديم مساعدات إنسانية إلى شعب أفغانستان، وأنها تؤيد دعوة المجتمع الدولى إلى ضرورة نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان بدون أى عراقيل.
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