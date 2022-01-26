روسيا تتسلم الرد الأمريكى على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية

جدة - نرمين السيد - سلم السفير الأمريكى لدى موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، رد واشنطن المكتوب على المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية.





وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية سلم ردًا خطيًا من الإدارة الأمريكية على مسودة الاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية التى اقترحها الجانب الروسى فى وقت سابق".

وعُقد الاجتماع بطلب من السفير الأمريكى، الذى أمضى أكثر من نصف ساعة بقليل داخل مبنى وزارة الخارجية، بحسب "تاس".

وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد قال أمام مجلس الدوما فى وقت سابق اليوم إن روسيا لن تنشر رد الولايات المتحدة على الضمانات الأمنية، إذا طُلب منها ذلك، لكنها ستكشف عن معناه العام.

يُذكر أنه فى 17 ديسمبر من العام الماضى، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية الموجهة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، وتنص على ألا يتوسع الناتو باتجاه الشرق، وأن يرفض عضوية أوكرانيا، ويحد من نشر الأسلحة الهجومية الخطيرة، بما فى ذلك الأسلحة النووية.