“HERE” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام عبر موقع moedu.gov.iq

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق للعام الجاري، بعد قيام وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج القبول الموازي بالعراق بشكل رسمي عبر موقعها على شبكة الأنترنت، يقوم الطلاب الآن بإجراءات الاستعلام من أجل التعرف على النتائج المؤهلة للجامعات العراقية، ويتم ذلك عبر خطوات سهلة وبسيطة قامت الوزارة بتوفيرها تسهيلا على طلاب، و تجنبا للاختلاط فيما بينهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بوضع معايير معينة حتى يتم قبول الطلاب بجامعات الطلاب هذا العام، بالإضافة إلى الإعلان عن مصروفات الجامعات العراقية المقررة العام الجاري على الطلاب، وحرصا من الوزارة على تطوير الأداء الأكاديمي لديهم، فقد قامت بإرسال كافة طلباتهم إلى الجامعات المختلفة سواء الخاصة أو العامة، من خلال ملفات بي دي اف تتضمن بيانات الطلاب لهذا العام، ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موقع الوزارة على الأنترنت.

فعلى الطالب الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي، ثم كتابة اسمه كاملا وتسجيل رقم الامتحان الخاص به في مكانه المحدد، ثم يقوم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر أمامه في شكل ملف بي دي اف بكافة التفاصيل حول نتائج القبول الخاصة به، والتي على أساسها يتم تحديد الجامعات المؤهل لها الطالب سواء تابعة للحكومة أو جامعة خاصة، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية مصاريف الجامعات العراقية وكذلك معدلات القبول الموازي وذلك على مستوي جميع الجامعات العراقية التي جاءت امام الطلاب والطالبات

مصاريف الجامعات العراقية المقررة 2022

تم تحديد المصاريف الخاصة بالجامعات العراقية ، والمقررة هذا العام على طلاب العراق، بعد قيام وزارة التربية والتعليم بتحديدها، وتضمنت المصاريف ما يلي: