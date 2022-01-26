مباراة السعودية وعمان الأولى في التصفيات المؤهلة للمونديال والقنوات الناقلة

ننشر لكم الآن موعد مباراة السعودية وعمان المباراة الأولى في تصفيات مونديال 2022، ونوضح لكم تفاصيل مواجهة المنتخب السعودي ضد خصمه العماني يوم الخميس 27 يناير 2022 ، ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، وكذلك القنوات الناقلة والتشكيلة المنتظرة، ويفتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الملقب بـ “الجوهرة المشعة” أبوابه لاستيعاب احتفالات القمة العربية بين الفريقين السعودي والعماني، وستلتقي الصقور الخُضر مع عُمان واليابان في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 على التوالي يومي 27 يناير و 1 فبراير.

موعد مباراة المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة للمونديال

وتتصدر السعودية حاليا المجموعة الثانية من المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم الآسيوية برصيد 16 نقطة بعد ست مباريات فازوا فيها بخمس وتعادل واحد، فيما يدخل منتخب الخناجر منتخب عمان المباراة في المركز الرابع على الترتيب برصيد سبع نقاط بعد ست مباريات ، وفاز باثنتين وتعادل واحد وخسر ثلاث، وتملي طريقة التصفيات الآسيوية أن يتم تقسيم المرحلة النهائية إلى مجموعتين من ستة فرق لكل منهما ، مع تأهل أفضل فريقين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، وسيواجه الفريق صاحب المركز الثالث في كل مجموعة المباراة الآسيوية الفاصلة ، بينما سيتأهل الفائز إلى المباراة الفاصلة الدولية ، حيث سيلتقي الفريق الخامس من أمريكا الجنوبية على رصيف كأس العالم.

ما موعد مباراة السعودية وعمان؟

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية أمام عمان في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 يوم الخميس المقبل 27 يناير 2022، وتقام مباراة تونس – عمان على ملعب “راديانت الجوهرة” على أن تبدأ الأحداث في المعاد التالي :-

في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 7:15 مساءً. توقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

قنوات SSC Sport 7HD التابعة للشركة السعودية للرياضة

وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية والبث الأرضي لقناة عمان الرياضية ،

التشكيل المتوقع لـ منتخب السعودية