نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة العراق وايران اليوم.. موعد مباراة منتخب العراق ضد ايران في تصفيات كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة العراق وايران اليوم.. حيث يكثر البحث مؤخرًا حول موعد مباراة العراق وايران اليوم والتي تأتي في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. وتأتي لعبة العراق اليوم حاملة الكثير من المفاجآت لجماهير منتخب أسود الرافدين الذين يرغبون في تقدم منتخبهم الوطني في الأدوار المتقدمة بدور المجموعات حتى يحجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر لهذا الموسم. وفي السياق ذاته نتابع معكم فيما يلي موعد لعبة العراق وايران اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

لعبة العراق وايران اليوم

تقام لعبة العراق وايران اليوم على ستاد ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية “طهران”. وذلك في معقل المنتخب الإيراني. حيث تجدر الإشارة إلى أن مباراة العراق ضد ايران اليوم ستحدد نتيجتها مستقبل المنتخب العراقي خلال الجولات الثلاث الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022. وفي غضون ذلك نشير إلى أن منتخب العراق استعد لمباراة ايران اليوم بمواجهة منتخب أوغندا في مباراة ودية جمعت المنتخبين يوم الجمعة الماضية. والتي فاز فيها منتخب العراق بنتيجة هدف نظيف سجله اللاعب “علاء عباس”.

لعبة العراق اليوم

وفي لعبة العراق اليوم نود الإشارة إلى أن منتخب العراق يحتل حاليًا المركز الخامس من جدول ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى. حيث يدخل المنتخب العراقي مباراة اليوم ضد ايران ولديه أربعة نقاط دون أي يحقق أي فوز في مباراته التي خاضها في بطولة كأس العالم. في حين يأتي منتخب ايران في المركز الأول من المجموعة برصيد ستة عشر نقطة بعدما نجح في الفوز خلال خمسة مباريات. وفيما يلي نرصد لكم موعد لعبة العراق وايران اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة السعودية وعمان اليوم و القنوات الناقلة.

موعد لعبة العراق وايران اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

يأتي موعد لعبة العراق وايران في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. مساء اليوم الخميس الموافق 27-1-2022. وتقام مباراة العراق اليوم على ملعب ستاد آزادي في مدينة طهران الإيراينة. إذ تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. فيما يمكنكم الإطلاع أيضًا على موعد مباراة سوريا والامارات اليوم والقنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد لعبة العراق وايران اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:30 مساءً مصر في تمام الساعة 4:30 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 6:30 مساءً المغرب في تمام الساعة 3:30 مساءً الجزائر في تمام الساعة 3:30 مساءً تونس في تمام الساعة 3:30 مساءً سوريا في تمام الساعة 4:30 مساءً العراق في تمام الساعة 5:30 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة العراق وايران اليوم

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة العراق وايران اليوم في الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا لنهائيات كأس العالم 2022. مذاعة عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات المنتخبات العربية بشكل مجاني. كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1. وأيضًا على قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة العراق اليوم

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

مباراة العراق ضد ايران اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

متابعة مباراة العراق اليوم عبر قناة أبو ظبي 2 SD

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 6/5.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لـ لعبة العراق اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

مباراة العراق وايران اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات