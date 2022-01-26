نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو برنامج دعم ريف ومن يستفيد منه شروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم ريف هو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030. يهدف البرنامج إلى دعم صغار المزارعين والرعاة والأسر المنتجة وغيرهم بالمملكة لتحسين القطاع الريفي. هذا البرنامج يقع تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي أوضحت أن هذا البرنامج يستهدف الأسر المنتجة و العاملين بالريف من ذوي الثروات الحيوانية البسيطة والحرفيين. تسعى المملكة مع برنامج دعم ريف إلى النهوض بالقطاع الزراعي والريفي لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج بجانب الدعم المادي للعاملين. إلى جانب ما سبق، يدعم البرنامج بعض الفئات ذات الدخل المحدود أو المعدوم مثل ربات البيوت والعاطلين والمتقاعدين.

من هم مستحقي الدعم من برنامج دعم ريف

المزارعون: يجب أن يكون ما يمتلك المزارع أقل من 100 دونم أو 10 هكتار، وأن يكون عاملاً على زرعتها

المربون والرعاة: يجب أن ألا يمتلك المربي أكثر من 500 رأس من الضأن أو الماعز، أو 50 رأس من الإبل والأبقار بحد أقصى.

الصيادون: يجب أن يمتلك الصياد أقل من 4 وحدات صغيرة للصيد.

مربو النحل: من أصحاب المناحل التقليدية، أو المناحل الحديثة قليلة الوحدات.

الحرفيون.

ربات البيوت.

المتقاعدون.

العاطلون عن العمل.

المنتجات المدعومة من البرنامج

قطاع البن العربي.

منتجات الثروة الحيوانية.

إنتاج النحل و منتجات العسل.

منتجات الورود والأزهار (الفل الجيزاني و الورد الطائفي).

المحاصيل البعلية (القمح والدخن والحبحب البعلي و الذرة الرفيعة والسمسم).

الفواكه (العنب والفراولة والمانجو والليمون).

منتجات الثروة السمكية.

منتجات الأسر الريفية أو القيمة المضافة.

شروط الاشتراك في برنامج دعم ريف

أن يكون المنتفع من البرنامج سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة التنقل. أن يكون عاملاً بإحدى المهن السابق ذكرها بالشروط التابعة لها. تقديم ما يثبت أهلية العمل بالمجال الزراعي. ألا يكون ممتهناً بأي وظيفة تابعة للقطاع العام أو الخاص. ألا يزيد دخله الشهري عن 6,000 ريال سعودي. يسمح بالتسجيل لمن هم بعمر الـ21 عاماً فما أكثر. تقديم طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف

التسجيل على منصة ريف عملية بسيطة ولا تأخذ وقتاً. بعد التسجيل ستتمكن من الاطلاع على كافة تفاصيل المشروعات والتقديم عليها. أيضاً يصلك مبلغ الدعم على حسابك المصرفي بعد أن تقوم بتوصيله بحسابك على منصة ريف. والآن، لنستعرض خطوات التسجيل على المنصة.

قم بالدخول على موقع منصة ريف الإلكترونية من هنا . اختر “ابدأ بطلب الدعم”. يأخذك الخيار لصفحة إنشاء حساب جديد. لإكمال إنشاء الحساب، سيُطلب منك إدخال بعض البيانات (رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالحساب ورقم الهاتف). ادخل رمز التحقق بالصورة، ثم انقر “تسجيل دخول”. بعد لحظات سوف تتلقى رسالة على هاتفك الجوال بها رمز التحقق، قم بادخاله. بعد الدخول على الحساب، قم بإدخال رقم الحساب المصرفي الخاص بك. تلقائياً يتم تفعيل الحساب الخاص بك. وأخيراً، يمكنك الآن تصفح المشاريع والتقديم على برامج الدعم.

*احذر التسجيل عن طريق الحسابات والمواقع المشبوهة؛ فالرابط السابق ذكره هو الرابط الرسمي الوحيد للتسجيل.

*رقم الدعم هو 19930.

أسئلة شائعة عن الدعم الريفي

هل قيمة دعم برنامج ريف مستردة؟

الإجابة هي لا؛ فطبقاً للحساب الرسمي لريف على تويتر [email protected] قيمة الدعم غير مستردة.

ما هي قيمة الدعم من برنامج ريف للأسر المنتجة؟

يتم احتساب قيمة الدعم طبقاً لرأس المال بطلب الدعم بنسبة 10% وبحد أقصى 54,000 ريال سنوياً.

متى يمكن استلام دعم ريف من الحساب البنكي؟

بعد قبول طلب الدعم، ينزل مبلغ الدعم بالحساب البنكي من يوم 1 وحتى يوم 10 في الشهر الميلادي.

متى يتم الرد على طلبات الدعم؟

يستغرق فحص وإصدار القرارات بشأن طلبات الدعم 60 يوم عمل.