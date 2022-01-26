“شغال” رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 معدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 كثرت عليها عمليات البحث في الفترة الماضية، من أجل التعرف على نتيجة القبول الموازي بالعراق ليتمكنوا من الدخول للجامعات بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بالإعلان عن النتيجة عبر موقع الوزارة، وتهتم كافة الطلاب في شتى المحافظات العراقية بالبحث والتعرف على النتيجة حتى يكونوا مستعدين للدراسة والقيام بسداد المصروفات الخاصة بالجامعة التي يلتحق بها، وتعتبر نتائج القبول المركزي من أهم النتائج لأنها توضح دخول الطلاب للجامعات والتخرج منها، لذا نجد الكثير من الطلاب يبحثون عن هذه النتيجة والتي من المقرر أن تظهر عبر موقع نتائجنا، والموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف نعرض عليكم بالسطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بنتيجة القبول الموازي.

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

من ضمن اهتمامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق خوفاً على تفشي فيرس كورونا المميت، فقد حرصت على أن طريق رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية لعام 2021/ 2022، ويتمكن كافة الطلاب المتقدمين تسجيل الدخول والتعرف على نتائج القبول الموازي من خلال الرقم الامتحاني، وهذا لمنع التجمعات والتزاحم بين الطلاب، وقد أعلنت في الساعات الأخيرة بظهور نتائج القبول الموازي للأقسام والتخصصات المتنوعة عن طريق الرابط الإلكتروني المفعل، وقد تم إتاحة النتيجة على هيئة ملفات بي دي إف، يستطيع الطلاب من خلالها القيام بتحميل ملف بي دي إف من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، ويتم البحث به عن النتيجة، ويتم تقسيم ملفات النتيجة طبقاً للمحافظات التي يتبع لها الطالب في الكليات المتنوعة والأهلية والعامة بالعراق، ويذكر أنه قد تم القبول بالجامعات سواء كانت الأهلية أو العامة بالعراق، وقد تم بالفعل قبول أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بالعام الدراسي الجاري وأيضاً بالعام الماضي بهذه التخصصات ” كلية الهندسة، كلية طب، كلية التقنيات الصحية، كلبة طب الأسنان، كلية العلوم”، وجاء الإعلان عن النتائج إلكترونياً ليكون من السهل على الطلاب الحصول على النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يتم الدخول على موقع وزارة التعليم العالي بالعراق.

يتم إضافة البيانات والرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

النقر على خانة عرض النتيجة.

يتم تحميل ملف البي دي إف.

يتم فتح الملف والحصول على النتيجة.