حجاوي : اكتشاف إصابة بـ " ميرس " في الأردن

دوت الخليج :- أعلن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، اكتشاف حالة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) مؤخرا في الأردن.

ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا مستجد (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية)، اكتُشف لأول مرة في السعودية في عام 2012.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، وأضافت أن معظم الحالات البشرية المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية نتجت عن انتقال العدوى بين البشر ، وفق المملكة .

لكن المنظمة رجحت أن “الجِمال هي المستودع الرئيسي الذي يستضيف فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومصدر حيواني لعدوى البشر بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية”.