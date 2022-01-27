أردوغان يدعو للاقتراض من بنوك الدولة بعد تخفيضات للفائدة

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (إن تي في)، قال أردوغان إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36 بالمئة الشهر الماضي. ووعد أيضا بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.
وتحت إلحاح من أردوغان، أجرى البنك المركزي التركي سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أثارت انهيارا للعملة المحلية في نوفمبر وديسمبر، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في حوالي عقدين.
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