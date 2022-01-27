خدمات النفط المحدودة تم الاستحواذ على نسبة 80% منها لصالح شركة ساسكو السعودية

خدمات النفط المحدودة NAFT هي شركة تعمل في توزيع المنتجات البترولية والخدمات البترولية بمحطات الوقود وكذلك خدمات السيارات بالمملكة العربية السعودية وهي من كبرى الشركات المعترف بجودة انتاجها وخدماتها ومحطاتها منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة، وقد تم اليوم الاستحواذ على نسبة 80% من رأس مالها لصالح شركة ساسكو لخدمات السيارات والمعدات السعودية، بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي في صفقة ناجحة لكلا الطرفين، وقد صدر بيان رسمي بذلك اليوم الأربعاء تم التوضيح من خلاله أن تمويل الصفقة سيتم عن طريق تسهيلات بنكية وموارد ذاتية.

خدمات النفط المحدودة NAFT

إضافة لما سبق ذكره فإن شركة ساسكو السعودية لخدمات السيارات والمعدات هي شركة مساهمة عامة نشاطها هو تملك مراكز خدمات السايارات والمسافرين واستراحات وموتيلات، كذلك نقل محروقات وبيعها واستيراد أدوات منزلية وغيرها كما تسعى الشركة للتوسع المستمر وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتكاملها حتى أصبحت مثالًا رائدا في مجال خدمة السيارات والمعدات كذلك إدارة محطات الوقود والاستراحات ومراكز الخدمات السريعة بالمملكة.

ساسكو وصفقة الاستحواذ على شركة خدمات النفط المحدودة

إضافة لما سبق ذكره فإن صفقة الاستحواذ على شركة خدمات النفط المحدودة تأتي ضمن خطة سعي شركة ساسكو السعودية للتوسع والاستحواذ على مواقع محطات جديدة بالمملكة، كذلك وفق رؤية انتشار أكبر من ذي قبل ومن المتوقع أيضًا وفق الخطة الاستراتيجية للشركة أن تجني ساسكو ثمار تلك الصفقة في الربع الثاني من العام الحالي 2022م.

معايير خدمات شركة ساسكو السعودية

في نفس السياق السابق ذكره فالخدمات المقدمة من شركة ساسكو السعودية وكما ذكرنا من قبل فهي تعمل وفق رؤية استراتيجية مبنية على التوسع والارتقاء بالخدمات المقدمة بالمملكة ووفق معايير هامة نذكرها كالتالي: