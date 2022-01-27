الموارد البشرية: رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف الدفعة الثانية للمستحقين

كشفت الموارد البشرية عن إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور لمن يستحق الدفعة الأولية في البنوك المصرفية، رغم ذلك لا يعرف البعض خطوات احتساب المعاش الشهري الذي سيحصلون عليه شهريا، وتتزايد التساؤلات خلال هذه الفترة حول حاسبة الضمان الاجتماعي الجديدة التي طورها البرنامج لخدمة المعاشات والمستفيدين، وصرحت الموارد أن العمل جار للتحقق من حق المعاش في السداد للدفعة الثانية حيث يتم فرز طلبات المتقدمين وضمان أهليتهم للحصول على الضمان، ثم يتم إرسال رسائل تشير إلى قبولهم في الضمان الذي تم تطويره، واليكم طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان سابقًا عن انتهاء صلاحية النظام ​​المطوّر للضمان وبدء الإعلان رسميًا عن نتائج المرشحين الذين عملوا علي استيفاء المتطلبات بشكل تدريجي، وبالفعل ظلت الموارد البشرية تعمل على صرف المدفوعات الأولية لمعاش الضمان الاجتماعي المتطور، وشرحت الجهات المعنية كيفية احتساب المعاش الفردي، وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة قد طورت حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد، وهي يعتبر من أهم الأمور التي يتوقعها مواطنو المملكة من المستفيدين من النظام المتطور، وفيما يتعلق بطريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد فإليك مثال توضيحي لكيفية حساب المعاش في حالة معينة:

إذا كان إجمالي الدخل الشهري سواء من الراتب أو العمل 5000 ريال.

وإذا كانت الأسرة مكونة من المعيل إضافة إلى 5 أفراد.

يتم الحصول على المنحة عن طريق حساب المواطن أو القروي وقيمتها 1126 ريالاً.

سيكون الحساب على النحو التالي: يتم احتساب إجمالي الدخل باحتساب نصف الراتب زائد قيمة الدعم:

2500 + 1126 = 3626 ريال.

2500 + 1126 = 3626 ريال. كما إن حد الضمان لعدد الأشخاص وهو 6 أشخاص هو كالتالي:

1100 + 550 للمتابع × 5 عدد المتابعين = 3850 ريال.

كما يمكنك معرفة حساب الضمان من خلال رابط حاسبة الضمان الاجتماعي.

موعد صرف الدفعة الثانية من الضمان الجديد

بناءً على طريقة وآلية احتساب وطرح معاش الضمان الجديد في المملكة العربية السعودية، يُدفع المعاش للمواطنين السعوديين المستحقين الجدد اعتبارًا للشهر التالي للقرار، ولأن وزارة الموارد البشرية أكدت عدم إرسال رسائل نصية إلى المستحقين من خلال أرقام هواتفهم لتشمل الحصول على مساعدة فيجب علي المتقدمين تفقد حسابهم الخاص، وفقًا لصرف الدفعة الأولى من معاش الضمان الاجتماعي في 20 يناير2022، سيكون موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المحدد للدفعة الثانية مبدئيًا في 20 فبراير المقبل ، حتى يتم إشعار آخر من وزارة الموارد البشرية، وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ صرف معاش الضمان القديم كما هو لن يتغير.