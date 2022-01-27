إسرائيل توسع قاعدة المستحقين للجرعة الرابعة من لقاح كورونا

وسعت إسرائيل دائرة المستحقين للجرعة الرابعة من اللقاح الواقي من كوفيد-19 لتشمل البالغين دون سن الستين الذين يعانون من حالات صحية محددة والقائمين على رعايتهم وغيرهم ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما من أولئك الذين يواجهون إلى حد كبير خطر التعرض لفيروس كورونا.

وقال بيان رسمي إن وكيل وزارة الصحة وافق على هذه الإجراءات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ومع اجتياح المتحور أوميكرون للبلاد، بدأت إسرائيل تقديم جرعة رابعة معززة، من لقاح فايزر/بيونتك للأشخاص فوق سن الستين.

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