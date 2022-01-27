الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأربعاء، استئناف دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والكونغو وجنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتينى وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوى إعتبارًا من السبت الموافق 29 يناير الجارى.





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