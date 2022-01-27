البيت الأبيض: أرسلنا هذا العدد من جرعات لقاح كورونا إلى 112 دولة

جدة - نرمين السيد - قال جيف زينتس، منسق جهود التصدى لـ فيروس كورونا فى البيت الأبيض للصحفيين فى إفادة: "اليوم علامة فارقة فى جهودنا العالمية، 400 مليون جرعة لقاح يتم شحنها إلى 112 دولة... مجانا، ودون قيود".
لقاحات كورونا
وذكرت شبكة "سى.إن.إن"، فى وقت سابق، من اليوم، نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الدفعة الأخيرة تشمل 3.2 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك إلى بنجلادش و4.7 مليون جرعة لباكستان.
ويقول خبراء الصحة العالمية إن الدول الفقيرة تحتاج لما لا يقل عن 5 مليارات إلى 6 مليارات جرعة للمساعدة فى حمايتها من فيروس كورونا مع استمرار الجائحة.
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