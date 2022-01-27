نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021 وخطوات الاستعلام عبر رابط وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021، بعد الإعلان عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التعليم العراقية وزادت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور للتعرف عليها وذلك بعد ما ذكرت وزارة التعليم أنها سوف تكون متاحة إلكترونياً عبر موقعها وذلك حتي يتعرف كل طالب على التخصص التعليمي الذي سيستكمل دراسته به وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 من خلال رابط وزارة التعليم العراقية فتابعونا.

نتائج القبول الموازي 2021 من خلال رابط وزارة التعليم العراقية

أكدت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء إجراءات القبول على التخصصات والأقسام العلمية لنحو 22 ألف طالب ويتم الاستعلام عن النتائج عند القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط وزارة التعليم العراقية.

من الخدمات الإلكترونية يتم الضغط على زر استعلام نتائج القبول.

تسجيل بيانات الطالب المطلوبة.

الضغط على زر استعلام.

بعد ذلك يتم فتح ملفpdf للإطلاع على النتائج.

كما تتيح الوزارة إمكانية الحصول على نتائج القبول من خلال موقع نتائجنا وذلك بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

أهم الشروط التي تضعها الوزارة للقبول المركزي الموازي

هناك مجموعة من الشروط التي سبق وأعلنت عنها الوزارة وهي شروط يجب أن تتوافر في الطالب وذلك حتي يتمكن من الالتحاق بأحد الجامعات ومنها الآتي:

يجب أن لا يقل معد الطالب عن ثلاث درجات من الحدي الأدني وهذا بالنسبة للكليات الطبية.

أما عن الكليات الهندسية فيتوجب على الطالب أن يحصل على معدل لا يقل عن أربع درجات وذلك عن الحد الأدنى.

أما بالنسبة لكليات العلو فيجب أن لا يقل المعدل الذي حصل عليه الطالب عن خمس درجات من الحد الأدنى.

أما بالنسبة للكليات المتبقية فيجب أن لا يقل المعدل عن ست درجات من الحد الأدنى.

وأصبح الآن بإمكان الطلبة والطالبات في كل مكان بالعراق من التعرف على النتائج وذلك من خلال القيام بالخطوات السابقة حيث يقوم الطلاب بعد الانتهاء من التعليم في المرحلة الثانوية بالتقديم على مرحلة التعليم الجامعي لذلك ينتظر الكثيرين الإطلاع على نتائجهم في القبول وذلك لتحديد وجهة دراستهم الجامعية.